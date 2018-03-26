Генерал: Военная операция превратится в трагедию армянского народа

2018-03-26 12:26 | www.oxu.az | 8

Военная операция, начатая азербайджанской армией, приведет к полному разгрому вооруженных сил Армении и неизбежной трагедии армянского народа.

Как передает Oxu.Az, такое заявление сделал заместитель министра обороны Азербайджана, генерал-лейтенант Керим Велиев, комментируя последнее интервью начальника штаба ВС Армении Мовсеса Акопяна.

К.Велиев опроверг утверждения М.Акопяна о модернизации вооружения и военной техники армянской армии. Он напомнил, что после апрельских боев 2016 года президент Армении Серж Саргсян признал, что армянская армия пользуется оружием и техникой 80-ых годов.

«Самые могущественные государства с сильной экономикой и финансовыми возможностями не способны перевооружить свою армию за такой короткий срок. Смехотворно утверждать, что на это способна Армения, живущая за счет подачек и кредитов», - сказал замминистра.

Если раньше военное руководство Армении кормило свой народ сказками о «непроходимой линии Оганяна», то сейчас они бахвалятся «линией Саргсяна». На самом деле апрельские бои показали, что урегулирование конфликта возможно, и решимость азербайджанского народа освободить свои земли не преградит ни одна линия обороны.

Дело лишь в том, что Азербайджан – сторонник урегулирования конфликта на основании международных норм и принципов и верит в возможность этого. Но если вопрос не будет решен мирным путем, то Азербайджан обязательно использует все свои силы и возможности для восстановления своей территориальной целостности. Тогда начатая азербайджанской армией военная операция приведет к полному разгрому вооруженных сил Армении и неизбежной трагедии армянского народа», - заключил генерал.