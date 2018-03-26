В Барде задержан вор-домушник

2018-03-26 12:26 | www.oxu.az | 7

Несколько дней назад в Бардинском районе Азербайджана произошло ограбление квартиры.

Как сообщает Oxu.az со ссылкой на официальный сайт Министерства внутренних дел Азербайджана, из квартиры были украдены несколько мобильных телефонов и золотые украшения на общую сумму 500 манатов.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проводимых сотрудниками Бардинского районного управления полиции по факту, был арестован житель села Шорали Бардинского района Бахтияр Мамедов.

По факту ведется следствие.

Али Мамедов

