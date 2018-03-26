Глава МИД Китая совершит визит в Россию

2018-03-26 12:28 | www.trend.az | 7

Глава МИД КНР совершит рабочий визит в Россию в качестве спецпосланника председателя КНР Си Цзиньпина, чтобы подчеркнуть важность и особый характер росийско-китайских отношений, заявила в понедельник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, передает РИА Новости.

"Специальный посланник председателя КНР Си Цзиньпина, член Госсовета КНР, министр иностранных дел КНР Ван И с 27 по 28 марта совершит рабочий визит в Россию. Визит министра в качестве спецпосланника председателя является отражением особого характера российско-китайских отношений", — сообщила на брифинге Хуа Чуньин.

В беседе с РИА Новости Хуа Чуньин пояснила, что визит Ван И в качестве спецпосланника имеет особый смысл.

"Это подчеркивает важность наших отношений. Он будет представлять председателя Си Цзиньпина, ведь президент Путин совсем недавно был переизбран на должность президента", — сказала представитель внешнеполитического ведомства КНР.

Она отметила, что китайский министр встретится с руководством России и проведёт переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым.