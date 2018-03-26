Ликвидирован бывший заключенный, оказавший вооруженное сопротивление полиции

2018-03-26 12:42 | www.apa.az | 7

23 марта в отделение полиции Масаллинского района поступила информация о нахождении в больнице с пулевыми ранениями в ногу и живот жителя села Гызлавар Масаллинского района Агаддина Агаева.

Как сообщили АПА в МВД, выяснилось, что А.Агаева ранил житель г.Масаллы, ранее судимый Заур Алиев, который скрылся с места преступления, уехав в Баку. По факту было возбуждено уголовное дело по статье 29.120 УК (попытка убийства).

В результате оперативных действий сотрудников отделения полиции Масаллинского района и Главного управления по борьбе с организованной преступностью, было установлено местонахождение З.Алиева в Наримановском районе. При попытке задержания З.Алиев, оказавший вооруженное сопротивление полиции, был ликвидирован. У него были найдены и изъяты 1 пистолет «Макаров» и 3 патрона, а в квартире – 2 гранаты и 5 гильз.