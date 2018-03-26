МВД о перестрелке на Нариманово

2018-03-26 12:46 | www.oxu.az | 7

23 марта в отдел полиции Масаллинского района поступила информация о том, что житель села Гызлавар Агаддин Агаев поступил в больницу с пулевыми ранениями в области руки и живота.

Как сообщили Oxu.Az в МДВ, в результате неотложных мероприятий сотрудников полиции было установлено, что в А.Агаева стрелял ранее судимый житель города Масаллы Заур Алиев, который после произошедшего приехал в Баку и скрывается там.

По факту было возбуждено уголовное дело по статье 29.120 УК АР (попытка умышленного убийства).

Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью и отдела полиции Масаллинского района настигли З.Алиева на территории Наримановского района столицы. При попытке задержания он открыл огонь по стражам правопорядка.

Сотрудники полиции применили оружие и ликвидировали З.Алиева. При нем нашли пистолет «Макаров» и три патрона, а в его квартире – две гранаты и пять гильз.