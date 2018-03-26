Китай заявил о готовности к переговорам с США по торговле для устранения разногласий

2018-03-26 12:42 | www.trend.az | 7

Китайские власти не заинтересованы в усилении трений с Вашингтоном в области двусторонних торгово-экономических отношений и готовы к проведению переговоров по соответствующим вопросам. Об этом заявила в понедельник на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, передает ТАСС.

"Мы намерены обсудить с американской стороной возникшие разногласия, провести переговоры, которые бы опирались на принципы равноправия и взаимного уважения", - отметила дипломат.

По ее словам, для конструктивного диалога Пекина и Вашингтона по-прежнему существуют необходимые условия. "Мы держим для этого двери открытыми", - резюмировала Хуа Чуньин.