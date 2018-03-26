На Каннском кинофестивале запретили селфи

2018-03-26 12:50 | www.oxu.az | 7

На Каннском кинофестивале больше нельзя будет делать селфи.

Как передает Oxu.Az, такое решение принял директор фестиваля Тьерри Фремо.

«Несвоевременный бардак, созданный практикой селфи, препятствует церемонии красной дорожки и фестиваля. Мобильные телефоны нарушают величие Канн и замедляют движение по дорожке», – говорит Тьерри.

Кроме того, принято решение, что конкурсные фильмы больше не будут показываться для прессы и публики накануне официальной мировой премьеры. Вместо этого пресса и критики будут смотреть фильмы из конкурсной программы одновременно с праздничной аудиторией в соседнем кинотеатре. Пресс-показы фильмов, мировая премьера которых запланирована на 22:00, будут проходить утром следующего дня.

71-й Каннский фестиваль пройдет с 8 по 19 мая. Официальная программа фестиваля будет объявлена 12 апреля.