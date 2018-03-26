В Азербайджане пересечена попытка сбыта крупной партии героина

2018-03-26 12:55 | www.oxu.az | 7

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками МВД Азербайджана, 25 марта было обнаружено и изъято более 3 килограммов наркотических веществ.

Как сообщает Oxu.az со ссылкой на официальный сайт Министерства внутренних дел Азербайджана, в ходе операции проводимой сотрудниками Апшеронского РУП, был задержан ранее судимый житель Баку Теймур Бабашов, который пытался продать 2 кг 20 грамма героина.

Сотрудники Загатальского РУП вышли на след жителя села Ашагы Тала Турана Юнусова, у которого было выявлено и изъято 16, 7 грамма наркотиков. В ходе допроса задержанного полиции удалось выйти на продавца наркотиков. Им оказался Самир Атаев. В ходе обыска квартиры Атаева было изъято еще 337,3 грамма марихуаны.

Также сотрудникам Ширванского РУП удалось пресечь попытку сбыта около 400 грамм наркотических веществ. По данному факту был задержан, ранее судимый житель города Ширван Рамиль Гаджиев.

По фактам ведутся следственные мероприятия.

Али Мамедов

