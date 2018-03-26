При пожаре в ТЦ в Кемерово погибли 64 человека (Обновлено)

2018-03-26 12:51 | www.trend.az | 7

В результате пожара в торговом центре в Кемерово погибли 64 человека, сообщил глава МЧС Владимир Пучков, передает РИА Новости.

"64 — окончательная цифра", — сказал Пучков журналистам.

12:42 (GMT+4) Спасатели и пожарные вновь тушат огонь в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, где накануне произошел пожар, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

"Тушение вновь вспыхнувшего пожара происходит с использованием подъемника из люльки", — передает корреспондент агентства.

12:33 (GMT+4) В торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, где накануне произошел пожар, вновь началось задымление, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

С улицы видно, как из вентиляционных шахт у крыши здания вновь идет густой черный дым.

11:53 (GMT+4) Число погибших при пожаре в ТЦ в Кемерово выросло до 56, сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет РФ.

"В ходе расследования уголовного дела о пожаре в торговом центре в Кемерове подтверждена гибель 56 человек", — говорится в сообщении.

В ведомстве также сообщили, что с начала пожара "44 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 10 человек остаются в стационаре".

09:33 (GMT+4) Число погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово выросло до 53, сообщил РИА Новости в понедельник источник в экстренных службах региона.

"На месте пожара обнаружены тела 53 человек", — сказал собеседник агентства.

08:11 (GMT+4) Число погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово выросло до 48, передает РИА Новости со ссылкой на представителя оперативного штаба на месте ЧС.

"По уточненным данным, при пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" погибли 48 человек", — сказал собеседник агентства.

01:07 (GMT+4) Число погибших при пожаре в Кемерово возросло до 40 человек, шансов найти живых практически нет, передает Интерфакс со ссылкой на источник в оперативном штабе на месте ЧС.

"Обнаружены тела 40 человек. Еще в здании остаются порядка 29-30 человек. Вероятность выжить у них при таком пожаре крайне мала. Однако спасатели делают все возможное, чтобы как можно скорее разблокировать помещения, где потенциально могут оставаться пострадавшие", - сказал источник.

00:11 (GMT+4) Число погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово выросло до 37, передает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб на месте ЧС.

"По уточненным данным, при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" погибли 37 человек", — сказал собеседник агентства.

23:58 (GMT+4) Пожар в торговом центре в Кемерово унес жизни по меньшей мере 20 человек, передает Интерфакс со ссылкой на источник в службе скорой помощи города.