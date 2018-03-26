“ABD ve NATO’nun Türkiye’yi işgal yetkisi var”

2018-03-26 12:56 | www.trend.az | 1

“Üst Akıl” kitabıyla dünyayı yöneten küresel yapıyı deşifre eden Araştırmacı-Yazar Murat Akan, Hayat Yayınları’ndan çıkan “NATO’nun İslam’la Savaşı” isimli yeni kitabında da yine çok çarpıcı iddialarda bulunuyor. NATO’nun aslında bir Haçlı ordusu olduğunun belirtildiği kitapta; ABD’nin NATO’yu kullanarak Türkiye’yi nasıl ‘savaşsız işgal’ ettiği çarpıcı belgelerle anlatılıyor.

NATO’nun sözde komünizme karşı “Askeri Güvenlik Paktı” olarak kurulduğu, ancak Sovyetler Birliği’nin çökmesiyle birlikte NATO’nun kendine düşman olarak İslam’ı seçtiğinin vurgulandığı kitapta; Tapınak Şövalyeleri’nin Haçlı Seferleri sırasında yapmış olduğu görevin, 1990’lı yıllardan sonra resmen NATO’ya verildiği iddia ediliyor.

1990’lı yıllarda Türkiye’de işlenen faili meçhul cinayetler ve 28 Şubat darbesinin de “NATO’nun İslam’la Savaş Konsepti” doğrultusunda yapıldığının dile getirildiği kitapta; Bahriye Üçok, Turan Dursun, Muammer Aksoy, Uğur Mumcu ve Ahmet Taner Kışlalı cinayetleri ile Orgeneral Eşref Bitlis ve ekibine düzenlenen suikastların Derin NATO’nun Türkiye’deki uzantıları eliyle gerçekleştirildiği ileri sürülüyor.

Ancak kitaptaki en çarpıcı bölüm, NATO’ya Türkiye’yi işgal etme yetkisi verildiğinin anlatıldığı bölüm. Kitaptaki belgelere göre 5 Mart 1959 yılında ABD’ye; 15 Temmuz darbe girişiminden 1.5 ay önce ise NATO’ya Türkiye’ye resmi olarak müdahale etme yetkisi verildi. Buna göre herhangi bir kaos, kargaşa ve darbeye karşı NATO ve ABD’nin Türkiye’ye müdahale yetkisi bulunuyor.

Kitapta ayrıca; Evanjelist misyonerlerin 1820’den beri Anadolu’da yapmış olduğu gizli çalışmalar, Robert Koleji’nin Türkiye’deki bilinmeyen misyonu, Yeni Dünya Düzeni, Ortadoğu’daki vekalet savaşlarındaki NATO’nun rolü, 28 Şubat’ın perde arkası, NATO’nun gizli orduları, NATO’ya bağlı yer altı örgütlerinin yapmış olduğu örtülü operasyonlar, Türkiye’deki derin devlet yapılanması ve NATO’nun 15 Temmuz’daki rolü gibi çok ilginç konular yer alıyor.