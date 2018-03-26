Перестрелка в Стамбуле – двое раненных

2018-03-26 12:57 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В результате перестрелки, произошедшей в одном из кафе в стамбульском районе Бешикташ, по предварительным данным получили ранения два человека, сообщают в понедельник местные СМИ.

Сообщается, что неизвестный человек ворвался в кафе и открыл огонь по находящимся там людям, после чего скрылся с места преступления.

В настоящее время полиция ведет поиски преступника.

О других деталях инцидента не сообщается. По данному факту возбужденно уголовное дело ведется расследования.