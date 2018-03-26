Минобороны Израиля: Конгресс США одобрил выделение Тель-Авиву более $700 млн на ПРО

2018-03-26 13:01 | www.trend.az | 8

Конгресс США выделил $705 млн на 2018 год в качестве помощи Израилю на многоуровневую противоракетную оборону.

Об этом сообщил в понедельник в Twitter министр обороны еврейского государства Авигдор Либерман, передает ТАСС.

"Я рад сообщить, что Конгресс США утвердил рекордную сумму для противоракетной обороны - $705 млн в 2018 году", - написал глава оборонного ведомства еврейского государства. "Мы продолжим разработку многослойной системы противоракетной обороны", - продолжил Либерман, отметив, что враги Израиля "будут удивлены возможностями, которые мы разработали".

Газета Jerusalem Post указывает, что помощь США предназначена для серийного производства компонентов и ракет-перехватчиков установок ПВО "Железный купол", а также систем ПРО "Стрела-3" и "Праща Давида" (на иврите обозначается как "Шарвит ксамим", "Волшебная палочка"). Церемония передачи системы "Праща Давида" на вооружение армии Израиля состоялась в апреле 2017 года.