В Китае построен первый источник нейтронов ядерного деления (ФОТО)

2018-03-26 13:33 | www.trend.az | 7

Китайский источник нейтронов ядерного деления (КИНЯД) сегодня прошел организованную Академией наук Китая техническую экспертизу и приемочную проверку. Построенная Китаем установка стала первым на его территории и четвертым в мире импульсным источником нейтронов ядерного деления, который восполнил для страны пробелы в области применения нейтронных импульсов, сообщает агентство "Синьхуа".

КИНЯД построен в городе Дунгуань провинции Гуандун (Южный Китай), он является важным государственным объектом научно-технической инфраструктуры в рамках "11-й пятилетки".

Согласно оценке проводившей техническую экспертизу и приемочную проверку экспертной комиссии, характеристики КИНЯД полностью достигают или превосходят утвержденные Государственным комитетом по делам развития и реформ КНР допустимые параметры. Максимальная эффективность мишенной станции по нейтронам достигает передового международного уровня.