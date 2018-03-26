ЕС не исключает разделения Google из-за доминирующего положения

2018-03-26 13:36 | www.trend.az | 7

Евросоюз обеспокоен доминирующим положением компании Google на рынке и не исключает, что компания может быть разделена на более мелкие фирмы, заявила еврокомиссар по конкуренции Маргрет Вестагер, передает Прайм со ссылкой на The Telegraph.

"Я считаю, что важно оставить этот вопрос открытым и сохранить в повестке дня", - ответила Вестагер на вопрос, является ли единственным решением к доминирующему положению Google разделение компании. Еврокомиссар добавила, что ЕС доказал доминирование компании в сфере поисковых услуг и обнаружил, что фирма злоупотребляет этим положением с целью продвижения себя и ослабления конкурентов.

В течение 2015-2016 годов ЕК предъявила Google несколько претензий. В частности, в апреле 2015 года Еврокомиссия обвинила компанию в том, что она отдает приоритет собственным поисковым онлайн-сервисам и ущемляет права конкурентов и потребителей.