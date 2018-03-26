İstanbul'daki üçlü zirvede Suriye'nin geleceğini konuşacağız

2018-03-26 13:34 | www.trend.az | 1

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün sabah saatlerinde yapılan Kuvvetler Başkanları Zirvesi'nin ardından gazetecilere bu toplantıyı değerlendirdi.

İran'ın yargı, yasama ve yürütme organları başkanları arasında bugün sabah saatlerinde yapılan Kuvvetler Başkanları Zirvesi'nin ardından gazetecilere bu toplantıyı değerlendiren İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, “Bugünki toplantıda yeni yılı ‘ İran yapımı ürünleri destekleme’ olarak adlandıran İslam İnkılabı Rehberi’nin yeni yıl mesajı ele alındı. Tabii ki, milli üretim bu yılın temelini oluşturuyor. Bunun yanında istihdamın geliştirilmesi ve yoksullukla mücadele hükümetin iki temel ilkesidir” dedi.

Ruhani, “Toplantıda ele alınan bir diğer konu ise, politik, güvenlik ve ekonomik açıdan büyük önem taşıyan bölgesel ilişkilerdi. Önümüzdeki günlerde bölgedeki üç ülkeye gideceğim. Umarım yapılacak görüşmeler vasıtasıyla İran'ın komşu ülkelerle olan ilişkileri daha da sağlamlaşır. Böylece bölgedeki mevcut sorunları çözüp bölgemizi daha fazla istikrar ve güvenliğe taşıyabiliriz” ifadelerini kullandı.

Yakın gelecekte İran, Türkiye ve Rusya liderlerinin katılımıyla İstanbul’da yapılacak 3’lü zirveye işaret eden Hasan Ruhani, “Bu zirvede Suriye ve bu ülkenin geleceği ve güvenliğini konuşacağız. Umarım bir olumlu adım daha atarak bölge ve dünya ile daha iyi ilişkiler kurabiliriz” açıklamalarında bulundu.

Cumurbaşkanı Ruhani, “Günümüz dünyadaki meydana gelen değişimler, ülkenin istikrarı, güvenliği, üretimi ve birliğine yönelik herhangi bir kötü etkisi olmayacaktır” diye konuştu.

Kaynak Mehr Haber Ajansı