Президент Ильхам Алиев: «Мы восстанавливаем хлопководство в Азербайджане»

2018-03-26 13:45 | www.apa.az | 7

«Начиная с 2016 года, в Азербайджане оказывается очень серьезная государственная поддержка хлопководству и результаты налицо. За короткое время мы смогли добиться стремительного развития хлопководства. Можно сказать, что мы восстанавливаем хлопководство в Азербайджане».

Как передает АПА, об этом сказал президент Ильхам Алиев, выступая на совещании по вопросам развития хлопководства в Барде. Глава государства также напомнил о проведении подобных совещаний в 2016 году в городе Сабирабад и в прошлом году в конце марта в городе Саатлы. «Данные на совещаниях задания выполняются. В 1970-1980 годах Барда была среди лидеров по поставкам хлопка. В те годы в Барде поставки хлопка достигли 120 тысяч тонн».

Президент Ильхам Алиев сказал, что Барда успешно развивается: «Район успешно развивается, широкий размах приняли работы по благоустройству. Город Барда хорошеет. И в селах создается инфраструктура, дорожная инфраструктура. В Барде газификация приближается к 100 процентам. Никаких проблем, связанных с электроэнергией, нет. Находят свое решение другие вопросы, создается социальная инфраструктура, построено много школ. Первый в карабахском регионе центр АСАН создан именно в Барде. Реализованы и другие социальные проекты, построены Олимпийский центр, детская больница, Лечебно-диагностический центр и многое другое».