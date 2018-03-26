Военная операция, которую начнет азербайджанская армия, приведет к полному разгрому ВС Армении – замминистра (версия 2)

2018-03-26 13:42 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Военная операция, которую начнет азербайджанская армия, приведет к полному разгрому ВС Армении и обернется неизбежной трагедией армянского народа. Об этом сказал заместитель министра обороны Азербайджана генерал-лейтенант Керим Велиев, комментируя последнее интервью начальника Генштаба ВС Армении Мовсеса Акопяна.

Замминистра отметил, что, делая подобные безответственные заявления, руководство армянских вооруженных сил продолжает обманывать армянский народ, который утратил веру в будущее.

«Всем известно, что в одном из своих выступлений президент Армении Серж Саргсян для того, чтобы оправдать свою безуспешность признался, что в ходе апрельских боев они воевали вооружениями и техникой, произведенной в 80-х годах прошлого века. Поэтому, высказанное Акопяном мнение о том, что якобы азербайджанская армия может понести серьезные потери, а также бравада новым вооружением, когда в течение двух последних лет Арменией было закуплено всего два-три артиллерийских орудия и одна ракетная система, выглядят абсурдно», - отметил Велиев.

Замминистра подчеркнул, что даже ведущие страны мира, обладающие сильной экономикой и финансовыми возможностями, не в состоянии за короткое время полностью перевооружить свои армии. Поэтому, подобные заявления, сделанные руководством Армении, существующей за счет подачек и кредитов, просто смехотворны.

«В своем интервью Акопян говорит о боеготовности армянской армии, ситуации на линии фронта, перспективах начала боевых операций, а также о том, что якобы они смогут отразить натиск азербайджанской армии. Начальник Генштаба ВС Армении связывает это с «семилетней программой модернизации армии», которую они намереваются осуществить. Однако, даже разговоры о реализации подобных программ в Армении, где наблюдается полное разобщение в обществе, разрушена экономика, где царит трагическая демографическая ситуация, и в армии которой отсутствует дисциплина, выглядят просто фантастично», - подчеркнул Велиев.

Замминистра добавил, что если раньше военное руководство Армении рассказывало сказки своему народу о «непобедимости линии Оганяна», то теперь они рассказывают о «непобедимости линии Саргсяна».