Президент Ильхам Алиев: Сельское хозяйство не может развиваться без серьезной господдержки

2018-03-26 13:51 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Сельское хозяйство не может развиваться без серьезной государственной поддержки не только в Азербайджане, но и во всех других странах. Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в частности, сказал, выступая в понедельник со вступительной речью на республиканском совещании по вопросам развития хлопководства в Барде.

«Нам известно, что даже ведущие государства, достигшие больших успехов в развитии сельского хозяйства, выделяют сельскому хозяйству серьезные субсидии, дотации, оказывается государственная поддержка, во многих случаях осуществляются протекционистские меры. Каждая страна старается защитить свой рынок. Естественно, что и мы оказываем очень серьезную государственную поддержку развитию сельского хозяйства в Азербайджане», - отметил Президент Ильхам Алиев.

Новость обновляется

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.