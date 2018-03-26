Президент об изменнической деятельности НФА-Мусават

2018-03-26 14:05 | www.oxu.az | 7

Хлопководство имеет особое значение в развитии сельского хозяйства.

Как передает Oxu.Az, об этом сказал президент Ильхам Алиев, выступая на совещании по вопросам развития хлопководства в Барде.

Глава государства сказал, что в 1970-1980 годах в Азербайджане хлопководству было выделено 22 процента посевных площадей.

«Конечно, в последующий период мы больше начали заниматься вопросами продовольственной безопасности и посевные площади под хлопководство сократились. В 1970 годах стремительное развитие хлопководства в Азербайджане связано с именем общенационального лидера Гейдара Алиева. В 1969 году, когда он пришел к власти, в Азербайджане производилось 300 тысяч тонн хлопка.

В период его правления эта цифра выросла в 3 раза и в 1981 году в Азербайджане был собран один миллион тонн хлопка. После отъезда Гейдара Алиева из Азербайджана, как во всех сферах, и в хлопководстве произошёл упадок и в 1990 году в Азербайджане сбор хлопка-сырца упал с одного миллиона до 500 тысяч тонн. В период независимости хлопководство, можно сказать, было уничтожено. Азербайджан находился в очень тяжелом положении. Из-за изменнической деятельности антинациональных НФА-Мусават наша страна разрушалась».