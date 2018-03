Алим Гасымов и Фяргана Гасымова потрясли США новой интерпретацией "Лейли и Меджнун" (ФОТО)

2018-03-26 | www.trend.az

БАКУ /Trend Life/ - Ведущие американские СМИ, среди которых Washington Post, потрясены новой интерпретацией оперы великого азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли «Лейли и Меджнун», которую в рамках гастролей в США представили всемирно известный исполнитель мугама, народный артист Алим Гасымов и его дочь, заслуженная артистка Фяргана Гасымова, сообщает Trend Life. Американские СМИ в восторженных тонах пишут о новом чуде – синтезе оперного, мугамного, балетного и танцевального искусства.

"Лейли и Меджнун" - первая азербайджанская национальная опера, написанная классиком азербайджанской музыкальной культуры Узеиром Гаджибейли в 1907 году. Эта опера является не только первой азербайджанской оперой, но и первой оперой всего мусульманского Востока. Впервые опера была поставлена 12 января 1908 года в Баку в помещении театра азербайджанского нефтепромышленника Гаджи Зейналабдина Тагиева. Это произведение считается жемчужиной азербайджанской культуры.

Девять выступлений с 8 по 24 марта на сцене Krannert Center for the Performing Arts

(Tryon Festival Theatre) города Урбана (штат Иллинойс), Harris Theater for Music and Dance (Harris Theater) города Чикаго (штат Иллинойс) и The John F. Kennedy Center for the Performing Arts (Kennedy Center Opera House) столицы США Вашигтона прошли при аншлаге, каждая сопровождалась яркими и продолжительными овациями зрителей.

Выступление артистов прошло в сопровождении всемирно известных коллективов - танцевального Mark Morris Dance Group под управлением хореографа Марка Морриса и музыкального ансамбля Silkroad Ensemble под управлением виолончелиста Йо-Йо Ма. В постановке были использованы мотивы произведений «Лейли и Меджнун» азербайджанских поэтов XII и XVI веков - Низами Гянджеви и Мухаммеда Физули. Произведения были исполнены на азербайджанском языке, к которым были представлены титры на английском. Аранжировка Алима Гасымова с Джонни Гандельсманом и Колин Якобсеном. Алим Гасымов исполнил партию Меджнуна, а Фяргана Гасымова - Лейли. В проекте приняли участие молодые исполнители мугама, лауреаты международных конкурсов Кямиля Набиева и Миралам Мираламов, музыканты – Рауф Исламов (кяманча) и Зеки Велиев (тар).

Американцы сравнивают это произведение с трагедией Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта», но написанное ранее, с восточным колоритом, а «Лейли и Меджнун» источником вдохновения для многих представителей поэтической, литературной, музыкальной, театральной и кинематографической сферы. Подобно трагедии Шекспира, она рассказывает о любви юноши и девушки, которая ведет к безвременной смерти влюбленных. По словам режиссера-постановщика Марка Морриса, история Лейли и Меджнуна о чисто духовных связях, повествующей о бесконечности после смерти. Как известно, Марк Моррис заинтересовался оперой "Лейли и Меджнун" в 2007 году, когда впервые выступил с Алимом и Фярганой Гасымовыми и ансамблем "Шелковый путь" под руководством Йо-Йо Ма в новой сокращенной версии оперы в США, Европе и Азии. В 2016 году по инициативе прибывшего в Баку танцора в оперу были добавлены новые элементы мугама и хореографии.