Ильхам Алиев: Мы закупили большое количество современной техники

2018-03-26 14:37 | www.oxu.az | 6
Мы закупили большое количество современной техники по государственной линии – около 500 хлопкоуборочных комбайнов – большая часть из них уже получена. Другая техника – производимые в Азербайджане тракторы, а также зарубежная техника и прицепы.
Как передает Oxu.Az, об этом президент Ильхам Алиев сказал на республиканском совещании в Барде о развитии хлопководства.
Глава государства также добавил, что в последние годы число хлопкоробов в Азербайджане достигло 200 тысяч.