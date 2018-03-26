Ильхам Алиев: Мы закупили большое количество современной техники

2018-03-26 14:37 | www.oxu.az | 6

Мы закупили большое количество современной техники по государственной линии – около 500 хлопкоуборочных комбайнов – большая часть из них уже получена. Другая техника – производимые в Азербайджане тракторы, а также зарубежная техника и прицепы.

Как передает Oxu.Az, об этом президент Ильхам Алиев сказал на республиканском совещании в Барде о развитии хлопководства.

Глава государства также добавил, что в последние годы число хлопкоробов в Азербайджане достигло 200 тысяч.