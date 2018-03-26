2019'a damga vuracak hamle! Bu bakanlık çok başka

2018-03-26 14:35 | www.trend.az | 1

Türkiye, 2019’da yapılacak seçimlerin ardından bambaşka bir sisteme uyanacak ve ‘Eski Türkiye’ dönemi artık tamamen kapanmış olacak.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile modern ve hızlı bir yönetim sistemine geçecek olan Türkiye, yeni dönemde her alanda çağa ayak uydurmak için yeni atılımlar yapacak. Bu kapsamda çalışmalarına hız veren uyum yasalarını komisyonunun önünde dikkat çeken bir yenilik de var.

Komisyonun yeni sistemde bakanlıkların yapısını tamamen veya kısmen değiştirecek düzenlemeler üzerinde duruyor. Bunların arasında en önemlilerinden birini de, yapay zekaya göre yani teknolojik devrimlere göre yeni bir bakanlığın dizayn edilmesi süreci oluşturuyor.

TÜRKİYE’DEN TEKNOLOJİK DEVRİM İÇİN HAMLE

Dünyada teknoloji artık farklı boyutlara ulaştı. Teknoloji devleri robotlardan insansız araçlara kadar birçok devrime imza atarken Türkiye de son yıllarda yakaladığı başarıları devam ettirmek istiyor.

Bu kapsamda dünya devleri ile yarışabilmek ve geleceğe yatırım yapabilmek adına ilk adımlardan biri de yapay zeka alanında atılacak adımlar olacak. Türkiye’nin kendi teknoloji varlığını oluşturabilmesi için çok büyük önem taşıyan çalışmalar, Bakanlığın son yapısını da şekillendirecek.