Yakında birçok başarılı nükleer projenin tanıtımı yapılacak

2018-03-26 14:46 | www.trend.az | 0

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, "9 Nisan Nükleer Teknoloji Ulusal Günü dolaysıyla birçok başarılı nükleer projenin tanıtımı yapılacak" dedi.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, bu kurumun yürüttüğü projelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Salihi, “Birkaç yıl boyunca çok zaman alan büyük projeler başlattık. Bu projelerden biri de Alborz eyaletinde inşa edilmesi planlanan ve yüksek teknolojiye sahip olan Nükleer Tıp Hasatenesi Projesi’dir” dedi.

Sailhi, “Batı Asya'da benzersiz bir yüksek ihtisas hastanesi olan bu proje önümüzdeki dört yıl içinde tamamlandıktan sonra yürürülüğe girecektir” ifadesini kullandı.

Bunlara ilave oalrak Ali Ekber Salihi, “9 Nisan Nükleer Teknoloji Ulusal Günü dolaysıyla birçok başarılı nükleer projenin tanıtımı yapılacak” diye konuştu.

İran Atom Enerjisi Kurumu ve Sağlık Bakanlığı arasındaki mutabakat zaptı gereğince ülkedeki ilk nükleer tıp merkezi inşaatının temeli 2015 Nisan'da Tahran'da atılmıştı.

Kaynak Mehr Haber Ajansı