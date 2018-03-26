В Китае планируют снизить ставку НДС для ряда секторов экономики

2018-03-26 15:00 | www.trend.az | 7

Китай намерен ускорить оптимизацию налоговой системы и ее структуры, уделяя пристальное внимание международным налоговым реформам. Об этом сообщил министр финансов КНР Лю Кунь, выступая на форуме "Развитие Китая-2018", сообщает агентство "Синьхуа".

В частности, по его словам, продолжится регулирование налога на добавленную стоимость (НДС), который будет снижен в промышленном, транспортном и некоторых других секторах.

Благодаря проведению в Китае реформы по замене налога на предпринимательскую деятельность налогом на добавленную стоимость, в прошлом году стране удалось сэкономить 918,6 миллиарда юаней (около 145,5 миллиарда долларов).

Замена налога на предпринимательскую деятельность, взимавшегося на протяжении 60 лет, на НДС является наиболее важным преобразованием в китайской налоговой системе за последние два десятилетия. Эта мера позволяет упростить процедуру взимания налогов и избежать двойного налогообложения. Реформа была запущена в Шанхае в 2012 году и была распространена на всю страну в мае 2016 года.