Президент Ирана: «Надеюсь, мы решим существующие в регионе проблемы»

2018-03-26 15:05 | www.apa.az | 7

«Надеюсь, что мы решим существующие в регионе проблемы и достигнем еще большей стабильности»

Как сообщает тегеранское бюро АПА, об этом перед визитом в Баку в интервью журналистам сказал президент Ирана Хасан Рухани.

Х.Рухани отметил, что отношения со странами региона в сфере политики, безопасности и экономики очень важны для Ирана: «Поэтому в начале нового солнечного года я совершу визит в три важных страны региона. Я надеюсь, что эти визиты еще больше укрепят связи между Ираном и соседними странами и в целях достижения еще большей стабильности в регионе помогут решить существующие проблемы.

Х.Рухани сказал, что вскоре в Турции состоится встреча с участием лидеров Турции, России и Ирана по вопросам безопасности в Сирии, оказания ей гуманитарной помощи и будущего этой страны.