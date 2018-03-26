Политологи: Визит Рухани в Азербайджан вызовет ревность у Армении

2018-03-26 15:02 | www.oxu.az | 7

Иранская сторона уже выразила заинтересованность в том, чтобы интенсифицировать усилия в направлении транспортного коридора Юг-Запад и достичь договоренности с Азербайджаном.

Об этом Oxu.az сказал политолог Тофик Аббасов, комментируя предстоящий визит иранского президента Хасана Рухани в Баку.

По его словам, в настоящее время данное направление очень перспективное и между странами уже заключена предварительная договоренность.

«Данный проект можно было начать еще давно, но известно, что до избрания Рухани президентом Ирана двухсторонние отношения с Азербайджаном были не очень ровными и не очень внятными. Периодически возникали споры, прорабатывались некоторые вопросы тактического плана», - отметил эксперт.

Он отметил, что сейчас стороны имеют возможность наверстать упущенное и усилить партнерство в таких форматах как Азербайджан-Иран-Россия и Азербайджан-Иран-Турция.

«Но самое главное – тот политический диалог, который находится на стратегическом уровне, и он создает предпосылки для наращивания наших отношений в экономической, гуманитарной и в других сферах», - подчеркнул Аббасов.

По мнению политолога, естественно, Ереван ревностно будет относиться к визиту Рухани в Азербайджан, как и ко всем глобальным процессам, в которых участвует официальный Баку.

«Но в основном страны региона – Грузия, Турция, Россия и Иран - уже привыкли к тому, что Армения из-за своей оккупационной политики всегда остается в офсайде всех грандиозных проектов, где участвует Азербайджан. Поэтому не удивительно, что Ереван будет и сейчас ревностно относится к предстоящему визиту», - сказал Аббасов.

Другой азербайджанский политолог Эльхан Шаиноглу, говоря о визите иранского президента в Азербайджан, отметил особую важность данного события для всего региона.

По его словам, Азербайджан является основной страной международного транспортного коридора Север-Юг.

«Но МТК интересна и для Ирана. Потому что Иран благодаря этому маршруту найдет легкий путь на европейские рынки. Также Европа и Россия получит взамен доступ к рынкам Азии через Азербайджан и Иран. Это означает, что Финский залив может воссоединиться с Индийским», - отметил эксперт.

Он отметил, что в итоге коридор Север-Юг еще больше усилит роль Ирана в регионе.

«Азербайджанские эксперты сходятся во мнении, что предстоящий визит Рухани в Азербайджан в основном нацелен на ускорение процесса запуска проекта Север-Юг», - подытожил Шаиноглу.

Али Мамедов

