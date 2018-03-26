Туристы отметили Новруз в Баку – РЕПОРТАЖ

2018-03-26 15:11 | www.oxu.az | 7

На Площади фонтанов в Баку прошел фестиваль Новруз, организованный Министерством культуры и туризма, Национальным бюро пропаганды туризма и Главным управлением культуры и туризма города Баку.

Как передает Oxu.Az, в фестивале приняли участие региональные музыкальные коллективы, а также известные певцы.

На ярмарке, организованной в праздничные дни, иностранные туристы ознакомились с национальной кухней, образцами народных ремесел и ручными работами.

Baku.tv подготовил видеорепортаж о фестивале Новруз.

Директор Национального бюро пропаганды туризма Фуад Нагыев сказал Baku.tv, что проведение подобных фестивалей свидетельствует о развитии сферы культуры в Азербайджане:

«Наша цель в том, чтобы приехавшие в Баку гости уехали на родину с чувством удовлетворения. Если гости остались довольны фестивалем и оказанными услугами, то это сама по себе реклама для нашей страны».

Представляем вам данный видеоматериал: