Китайский финсектор способен справиться с внешними воздействиями - директор Центробанка

2018-03-26 15:08 | www.trend.az | 7

Китайский финансовый сектор способен справиться с внешними воздействиями. Об этом сообщил директор Центробанка КНР, отвечая на вопросы о возможных новых рисках за счет роста глобальной неопределенности, передает агентство "Синьхуа".

"Если внешние воздействия распространятся на Китай, наша банковская система, а также рынки ценных бумаг и страхования имеют в арсенале количественное и ценовое регулирование, и вполне способны обезвредить риски", -- сказал директор Народного банка Китая (Центробанк) И Ган на форуме по развитию Китая в Пекине.