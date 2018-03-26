Китай расширит доступ иностранных инвесторов к рынкам финансов, ИКТ, здравоохранения и образования

2018-03-26 15:12 | www.trend.az | 7

Китай сохранит приверженность открытости своего сектора услуг и готовит для этого новые меры, несмотря на продолжение торгового дефицита в данной сфере, передает агентство "Синьхуа" со ссылкой на заместителя министра коммерции КНР Вана Шоувэня.

Ван Шоувэнь сообщил, что Китай расширит доступ иностранных инвесторов к рынкам в таких областях, как финансы, телекоммуникации, здравоохранение, образование и уход за пожилыми, а также ослабит ограничения на зарубежные активы в финансовом бизнесе, включая банки, брокерские услуги и фонды.

"Мы представим графики и дорожные карты по открытию секторов, включающих финансы, транспорт на новых энергоносителях и топливно-заправочные станции", - сказал Ван Шоувэнь на Форуме по развитию Китая в Пекине.

Приверженность открытости контрастирует с составившим в 2017 году 255,4 миллиарда долларов дефицитом Китая в торговле услугами.

"Мы всегда поддерживали свободную и честную торговлю", - отметил Ван Шоувэнь.