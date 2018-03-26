Президент Ильхам Алиев: Азербайджан - лидер по темпам развития хлопководства в мире

2018-03-26 15:14 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Сегодня Азербайджан - лидирующая страна в мире по темпам развития хлопководства. Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в частности, сказал, выступая в понедельник со вступительной речью на республиканском совещании по вопросам развития хлопководства в Барде.

Глава государства рассказал о большой пользе хлопководства для экономики страны. Он отметил, что хлопководство – это, в первую очередь, занятость, оно приносит валюту стране, развивает ненефтяной сектор, ненефтяную промышленность, придает импульс местному производству, создает рабочие места не только в районах, занимающихся хлопководством, но и в других районах.

«Сегодня Азербайджан - лидирующая страна в мире по темпам развития хлопководства. Не верю, чтобы в мире нашлась вторая страна, которая за два года смогла бы более, чем в шесть раз увеличить заготовку хлопка. Мы добились этого благодаря целенаправленным мерам», - сказал глава государства.

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