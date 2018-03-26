В Губе состоялось открытие исторического хамама

2018-03-26 15:33 | www.apa.az | 7

В Губе состоялась церемония открытия отреставрированного при поддержке посольства США в Азербайджане исторического купольного хамама.

Как сообщает АПА, реставрация хамама проводилось при сотрудничестве Фонда культурного наследия посольства США и Министерства культуры и туризма Азербайджана. Фонд культурного наследия посольства США оказал финансовую поддержку реставрации хамама.

Выступая на церемонии, глава исполнительной власти Губинского района Зияддин Алиев сказал, что издревле Губа имеет культурные и многокультуральные корни. По его словам, чтобы передать эти ценности будущим поколениям такие памятники будут отреставрированы и сохранены.

Министр культуры и туризма Абульфас Гараев сказал, что в Азербайджане охраняются все исторические памятники.

Посол США в Азербайджане Роберт Секута сказал, что долгом послов является не только укреплении связей между странами, но и между простыми людьми: «Исторически сложившаяся толерантность и мирное сосуществование разных народов в Азербайджане является примером для многих стран мира. Проект начался в марте 2014 года. Реставрация хамама станет символом дружбы между нашими странами».

Затем состоялось открытие хамама. Гости познакомились с отреставрированным зданием. Двухкупольный хамам был построен в XIX веке из красного кирпича. Он осуществлял деятельность до 80-х годов прошлого века.