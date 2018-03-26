Эрдоган назвал вступление в Евросоюз стратегической целью Турции

2018-03-26 15:36 | www.oxu.az | 7

Вступление Турции в Евросоюз остается стратегической целью Анкары.

Как передает Oxu.Az, об этом заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.

«Развитие отношений Турции с ЕС прошло во время нашего правления самое большое расстояние. Есть вопросы, которые имеют только технический характер. Невзирая на мины, мы продолжаем идти по этому пути и не дадим возможностей тем, кто препятствует нашему полному вступлению. Это наша стратегическая цель», — заявил Эрдоган журналистам перед отбытием в Варну на встречу на высшем уровне ЕС — Турция.

Он призвал ЕС убрать «искусственные политические препоны» для вступления Турции в ЕС и не применять двойные стандарты.

«Мы выполнили все пункты (для вступления в ЕС — ред.), по которым договорились», — добавил Эрдоган.