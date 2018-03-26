IFO: Экономика еврозоны укрепляется

2018-03-26 15:21 | www.trend.az | 7

Экономика еврозоны укрепляется, в 2018 году ВВП региона вырастет на 2,3%, говорится в прогнозе института экономических исследований IFO, созданном при участии института Цюриха KOF и римского ISTAT, передает Прайм.

"Укрепление экономики еврозоны будет продолжаться, чему способствуют рост мировой экономики и экспортный спрос. Ожидается, что в первом и втором кварталах 2018 года экономика еврозоны будет расти аналогичным концу 2017 года темпом - на 0,6%, а затем немного замедлится в третьем квартале до 0,5%. Основной движущей силой роста экономической активности будут инвестиции (рост по итогам года ожидается на 3%)", - говорится в документе.

Риски для прогноза по росту экономики региона включают повышение процентных ставок в ряде стран, которое может негативно повлиять на финансовые рынки и ухудшить кредитные условия. Помимо этого пошлины США на импорт ряда металлов и ответные меры стран-партнеров могут негативно повлиять на мировую торговлю. Сохраняются также риски, связанные с политической неопределенностью, отмечает IFO. Среди этих факторов называются переговоры по выходу Великобритании из состава ЕС (Brexit), результаты выборов в Италии и напряженность на Ближнем Востоке.