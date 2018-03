Состоялась передача Китаю 9999-го самолета Boeing-737 (ФОТО)

Американская корпорация Boeing передала китайским компаниям Bank of Communications Financial Leasing и Okay Airways 9999-й самолет серии Boeing-737. 24 марта он вылетел в Китай из аэропорта Боинг-Филд в Сиэтле американского штата Вашингтон, сообщает агентство "Синьхуа".

Официальная передача данного самолета модели 737-800 с регистрационным номером В-1228 компании Okay Airways состоялась 23 марта, а 27 марта самолет прибудет в международный аэропорт Биньхай в Тяньцзине. В результате наличный парк самолетов Boeing у этой компании возрастет до 27.