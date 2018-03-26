BMW отзовет с китайского рынка свыше 44 тысяч дефектных автомобиля

2018-03-26 15:45 | www.trend.az | 7

Компании BMW China и BMW Brilliance Automotive планируют отозвать с китайского рынка 44 052 автомобиля из-за производственных дефектов, сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на Главное государственное управление технического и карантинного контроля за качеством товаров КНР.

Отзыву подлежат 6 989 автомобилей компании BMW Brilliance Automotive моделей 316i, 320i, 320Li, 328i, 328Li, 335Li and X1, выпущенных с 13 февраля 2012 года по 28 декабря 2013 года.

Кроме того, компания BMW China также отзовет 37063 импортных автомобиля моделей 120i, 220i, 320i, 328i, 335i, 428i, 435i, 528i, 535i, 640i, X1, X5, X6, M235i, M3, M5 и M6, произведенных в период с четвертого августа 2012 года по 30 декабря 2013 года.

Сообщается, что некоторые автомобили имеют неисправности газогенераторов подушек безопасности, при раскрытии которых может возникнуть угроза безопасности водителя.