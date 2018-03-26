Президент Ильхам Алиев: Азербайджан - лидер по темпам развития хлопководства в мире (версия 2)

2018-03-26 15:51 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Сегодня Азербайджан - лидирующая страна в мире по темпам развития хлопководства. Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в частности, сказал, выступая в понедельник со вступительной речью на республиканском совещании по вопросам развития хлопководства в Барде.

Глава государства рассказал о большой пользе хлопководства для экономики страны. Он отметил, что хлопководство – это, в первую очередь, занятость, оно приносит валюту стране, развивает ненефтяной сектор, ненефтяную промышленность, придает импульс местному производству, создает рабочие места не только в районах, занимающихся хлопководством, но и в других районах.

«Сегодня Азербайджан - лидирующая страна в мире по темпам развития хлопководства. Не верю, чтобы в мире нашлась вторая страна, которая за два года смогла бы более, чем в шесть раз увеличить заготовку хлопка. Мы добились этого благодаря целенаправленным мерам.

Еще раз хочу сказать, что если бы хлопководству не оказывалась государственная поддержка, мы бы этого не добились: в 2015 году было бы собрано 35 тысяч тонн, а в текущем году – возможно, было бы собрано 20 тысяч тонн, а может быть, и нет. Таким образом, хлопководство полностью исчезло бы. Мы этого не допустили. Мы сберегли, восстанавливаем, и будем возрождать хлопководство. На сегодняшнем совещании прозвучит информация о проделанной работе, а также мы поговорим о предстоящих работах. Должен отметить, что в последующие годы нашей основной задачей будет повышение урожайности. Потому что опыт прошлых лет показывает, что здесь есть большое продвижение. В 2016 году было собрано около 90 тысяч тонн хлопка, в минувшем году - 207 тысяч тонн. Несмотря на то, что был собран урожай в большом объеме, урожайность с гектара не на должном уровне. В Бардинском районе на очень хорошем уровне - более 26 центнеров. Однако в некоторых районах урожайность очень мала. Причины этого анализируются и должны анализироваться, чтобы допущенные недочеты в дальнейшем не допускались, и урожайность была еще выше», - сказал глава государства.

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