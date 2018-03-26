Рахмон станцевал под зажигательные мелодии – ВИДЕО

2018-03-26 16:22 | www.oxu.az | 5

25 марта в Душанбе состоялось театрализованное представление, посвящённое весеннему празднику Новруз.

Как передает Oxu.Az, в нем приняли участие президент Таджикистана Эмомали Рахмон и мэр Душанбе Рустам Эмомали.

В отличие от торжеств прежних лет, организаторы праздника на этот раз не стали привлекать на массовые выступления большое количество участников, в основном студентов. Было сокращено и время празднования - всего 2 часа: с 19.00 до 21.00.

Весь вечер под яркими и разноцветными лучами прожекторов и лазерных лучей выступали известные певцы, танцевальные коллективы, артисты цирка, гимнасты.

Не остался в стороне от большого праздника и сам глава государства: под овации зрителей Эмомали Рахмон станцевал под зажигательные народные мелодии.