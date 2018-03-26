Второй прототип китайского самолета С919 будет отправлен на испытательную базу в провинции Шаньдун

2018-03-26 16:15 | www.trend.az | 7

Второй прототип китайского узкофюзеляжного реактивного пассажирского самолета С919 в апреле будет отправлен из Шанхая на испытательную базу Дунъин в провинции Шаньдун, сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на Китайскую корпорацию коммерческой авиации (COMAC).

После переоборудования самолет совершил очередной испытательный полет в Шанхае, где находится корпорация COMAC. Самолет вылетел из шанхайского международного аэропорта Пудун в 07:34 и через два часа одну минуту успешно совершил посадку. За штурвалом лайнера находился командир экипажа Цай Цзюнь.

Первый полет второго прототипа самолета С919 состоялся в декабре 2017 года. Перед отправкой на базу Дунъин запланировано еще несколько полетов указанного образца.