Президент Узбекистана встретится с МИД России в рамках конференции по Афганистану

2018-03-26 16:33 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев проведет 27 марта встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым в Ташкенте. Об этом в понедельник сообщил пресс-секретарь главы республики Комил Алламжонов, передают российские СМИ.



Основная тема готовящейся встречи - улучшение обстановки и повышение безопасности на границе с Афганистаном.



В Конференции примут участие руководители министерств иностранных дел ряда стран, включая Узбекистан, Киргизию, Афганистан, Казахстан, Туркменистан и Таджикистан.

В числе участников - сотрудники ЮНАМА (миссия ООН по содействию Афганистану) и администрации РЦПДЦА (Региональный центр ООН по превентивной дипломатии в Центральной Азии).



Утром 27 марта, накануне начала конференции, пройдет заседание нового международного дипломатического формата - "Страны Центральной Азии — Афганистан" (С5+1). В работе форума примут участие министры иностранных дел всех вышеперечисленных государств.