Власти Синджара подтвердили прибытие иракской армии для вывода РПК

2018-03-26 16:40 | www.trend.az | 7

Власти города Синджар на северо-западе Ирака подтвердили прибытие подразделений иракской армии в город для вывода боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщил РИА Новости глава округа Синджар Махма Халиль.

В понедельник президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара сделает все необходимое, если Ирак не сможет самостоятельно очистить город Синджар от запрещенной в Турции РПК. Ранее Эрдоган также пригрозил внезапной военной операцией против города Синджар, если иракское правительство "не разгонит" отряды РПК.

"Эти силы прибыли сегодня, но их количество небольшое и недостаточное для защиты города от какой-либо внешней угрозы", — заявил Халиль.

Глава округа также призвал сформировать совместные силы, чтобы вывести отряды РПК, которые до сих пор находятся в округе Синджар.