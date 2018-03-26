Президент выделил 7 миллионов на строительство автодороги

2018-03-26 16:54 | www.oxu.az | 7

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о строительстве автодороги Муганлы- Керпюсындыран в Бардинском районе.

Как сообщает Oxu.Az, для строительства дороги, соединяющей 9 населенных пунктов, предусмотренные на строительство и реконструкцию дорог в расходах государственного бюджета 2018 года, средства в размере 7 миллионов манатов переданы Азербайджанскому государственному агентству автомобильного транспорта.

Министерству финансов поручено предоставить финансирование.