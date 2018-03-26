Ильхам Алиев наградил Мадата Гулиева

2018-03-26 16:55 | www.oxu.az | 7

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении начальника Службы государственной безопасности Мадата Гулиева орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Как сообщает Oxu.Az, в распоряжении говорится:

«В соответствии с пунктом 109 статьи 23 Конституции Азербайджанской Республики настоящим постановляю:

Наградить Мадата Газанфар оглы Гулиева орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени за эффективную деятельность в сфере защиты национальных интересов и обеспечении национальной безопасности Азербайджанской Республики».

Другим распоряжением главы государсвта за плодотворную деятельность в сфере защиты национальных интересов и обеспечения национальной безопасности Азербайджана Орхан Седйар оглу Султанов награжден орденом «За службу Отечеству» II степени.