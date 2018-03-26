Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих СГБ - СПИСОК

2018-03-26 17:17 | www.apa.az | 6

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих Службы государственной безопасности.

Как сообщает АПА, в распоряжении говорится: за обеспечение национальной безопасности Азербайджана, предотвращение разведывательно-диверсионной деятельности иностранных разведывательных служб, за отличия в борьбе с международным терроризмом и транснациональной организованной преступностью наградить следующих военнослужащих Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики:

Орденом «За службу Отечеству» 3-й степени

Алиев Заур Айдын оглу - полковник

Гаджиев Бахтияр Забил оглу - полковник юстиции

Медалью «За Родину»

Рамазанов Рафиг Султан оглу - полковник

Гусейнов Ильгар Явар оглу - полковник

Ягубов Фаган Вагиф оглу- полковник-лейтенант

Джамалханов Заур Вали оглу - полковник-лейтенант

Мамедгулиев Али Шуджеиб оглу – майор

Медалью «За отвагу»

Гасымов Мамед Фарман оглу – полковник-лейтенант

Джавадов Гусейн Ягуб оглу - полковник-лейтенант

Азимов Азим Ягуб оглу - лейтенант

Медалью «За военную службу»

Абдулов Ильгар Яшар оглу - полковник-лейтенант

Баширов Джошкун Шариф оглы - полковник-лейтенант

Алиев Самир Гадир оглу - полковник-лейтенант юстиции

Пашаев Ганимат Алигейдар оглу - майор

Гаджиев Рамиль Камиль оглу - майор

Гашимов Миралам Агамир оглы - майор

Алескеров Казым Фаик оглу - майор

Зейналов Вусал Наиб оглу - капитан

Гамбарли Камал Мушфиг оглу - лейтенант