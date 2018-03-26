Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих СГБ - СПИСОК

2018-03-26 17:17 | www.apa.az | 6
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих Службы государственной безопасности.
Как сообщает АПА, в распоряжении говорится: за обеспечение национальной безопасности Азербайджана, предотвращение разведывательно-диверсионной деятельности иностранных разведывательных служб, за отличия в борьбе с международным терроризмом и транснациональной организованной преступностью наградить следующих военнослужащих Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики:
Орденом «За службу Отечеству» 3-й степени
Алиев Заур Айдын оглу - полковник
Гаджиев Бахтияр Забил оглу - полковник юстиции
Медалью «За Родину»
Рамазанов Рафиг Султан оглу - полковник
Гусейнов Ильгар Явар оглу - полковник
Ягубов Фаган Вагиф оглу- полковник-лейтенант
Джамалханов Заур Вали оглу - полковник-лейтенант
Мамедгулиев Али Шуджеиб оглу – майор
Медалью «За отвагу»
Гасымов Мамед Фарман оглу – полковник-лейтенант
Джавадов Гусейн Ягуб оглу - полковник-лейтенант
Азимов Азим Ягуб оглу - лейтенант
Медалью «За военную службу»
Абдулов Ильгар Яшар оглу - полковник-лейтенант
Баширов Джошкун Шариф оглы - полковник-лейтенант
Алиев Самир Гадир оглу - полковник-лейтенант юстиции
Пашаев Ганимат Алигейдар оглу - майор
Гаджиев Рамиль Камиль оглу - майор
Гашимов Миралам Агамир оглы - майор
Алескеров Казым Фаик оглу - майор
Зейналов Вусал Наиб оглу - капитан
Гамбарли Камал Мушфиг оглу - лейтенант