В Турции ожидается создание министерства искусственного интеллекта - СМИ

2018-03-26 16:54 | www.trend.az | 6
БАКУ /Trend/ - В Турции ожидается создание министерства искусственного интеллекта, пишут в понедельник турецкие СМИ, со ссылкой на источники в правительстве.
Сообщается, что новое министерство искусственного интеллекта будет создано уже к концу 2019 года.
Ожидается, что новое ведомство будет создан на базе существующего министерства науки, промышленности и технологий.
Отметим, что на данный момент власти Турции официально не подтвердили и не опровергли распространенную СМИ информацию.
Напомним, что в настоящее время в Турции существует 21 министерств.