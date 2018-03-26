В Казахстане будут отслеживать транзакции налогоплательщиков с помощью Blockchain

2018-03-26 16:58 | www.trend.az | 6

В апреле Минфин Казахстана с запуском ИС «Астана-1» планирует внедрить Единый лицевой счет с учетом налоговых и таможенных платежей. Данное мероприятие проводится в рамках проекта «Цифровой Казахстан», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов РК.

Внедрение Единого лицевого счета позволит проводить автозачеты по таможенным платежам по принципу «переплата - недоимка», взыскивать задолженности, предоставлять доступ к просмотру единых лицевых счетов через электронные порталы.

Также Минфином совместно с АКФ «ПИТ», IBM и PwC начата работа по разработке методологии администрирования НДС и технических требований к информационной системе с использованием технологии Blockchain.

В АКФ «ПИТ» будет создана лаборатория по прикладным исследованиям в части внедрения технологии Blockchain на базе IBM Hyperledger Fabric, где в августе текущего года запланирован запуск пилотного проекта информационной системы администрирования НДС с использованием технологии Blockchain.