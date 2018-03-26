Европейские страны пошли против России

2018-03-26 17:26 | www.oxu.az | 5

Франция и Германия высылают российских дипломатов, передает Oxu.Az со ссылкой на Reuters.

Каждая страна вышлет четырех дипломатов. Дипломатам дали неделю на то, чтобы покинуть страну.

Президент Украины Петр Порошенко в фейсбуке также сообщил о высылке 13 российских дипломатов.

Правительство Литвы также заявило о высылке трех российских дипломатов из-за дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери.

Напомним, что ранее Белый дом дал 60 российским дипломатам неделю на то, чтобы покинуть страну.