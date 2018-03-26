Президент Ильхам Алиев: В этом году в Сумгайыте заработает завод по производству удобрений (версия 2)

2018-03-26 17:05 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В текущем году в Сумгайыте начнет функционировать большой завод по производству удобрений. Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в частности, сказал, выступая в понедельник со вступительной речью на республиканском совещании по вопросам развития хлопководства в Барде.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул улучшение обеспечения удобрениями в Азербайджане.

«Азербайджанское государство, можно сказать, и эту сферу взяло на себя, удобрения предоставляются с льготами в 70 процентов. Несмотря на успехи, достигнутые в этой сфере, необходимо работать еще более усерднее. Качество удобрений должно быть еще лучше, этой сфере также уделяется большое внимание», - отметил глава государства.

Президент Азербайджана сказал, что хлопководство – очень прибыльная сфера, и приносит хороший доход.

«Хлопководство – экспортоориентированная сфера. Здесь нет необходимости в поиске рынков для экспорта, сырье продается на биржах. Хлопководство придает большой импульс перерабатывающей промышленности. Сегодня работают хлопкоочистительные заводы. Мы поговорим о том, чтобы они работали с большей пользой. Но и этой сфере был придан импульс. В то же время она оказала большую поддержку местному производству. Потому что сегодня мы сами производим пестициды, в прошлом в Азербайджане никогда не производились пестициды. Начиная с прошлого года, мы стали производить пестициды», - добавил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что в этом году в Сумгайыте начнет функционировать большой завод по производству удобрений. «Мы обеспечим себя удобрениями. В Азербайджане уже налажено производство оросительной техники. Благодаря использованию этой техники мы можем повысить урожайность",- сказал Президент Ильхам Алиев. В Мингячевире создан Парк легкой промышленности. "Я говорил об этом на прошлых совещаниях. Были даны все необходимые поручения. В феврале текущего года в Мингячевире стали функционировать два новых предприятия Парка легкой промышленности. На этих предприятиях работает свыше 700 человек, и будет производиться 20 тысяч тонн пряжи. Это почти половина пряжи, производимой в прежний период. Если бы в Азербайджане хлопководство не развивалось ускоренно, то в этих предприятиях тоже не оставалось необходимости. Потому что эти фабрики могут успешно работать только на основе местного сырья», - подчеркнул Президент Азербайджана.

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