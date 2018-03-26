Анкара не даст действовать силам, которые мешают вступлению Турции в ЕС - Эрдоган

2018-03-26 17:06 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Анкара не даст действовать силам, которые намерены препятствовать Турции, обрести полноправное членство в ЕС, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед визитом в Болгарию, сообщают в понедельник турецкие СМИ.

По словам Эрдогана, Турция намерена стать полноправным членом ЕС.

«В вопросе вступления в ЕС по отношению к Турции применяются двойные стандарты, что не приемлемо для Анкары», - сказал Эрдоган.

Глава государства отметил, что в отличие от Турции ЕС не выполнил своих обещаний.

«ЕС не предоставил Турции обещанные 3 миллиарда евро для нужд сирийских беженцев», - сказал Эрдоган.

Отметим, что соглашение об ассоциации между ЕС и Турцией было подписано еще в 1963 году. Заявку на членство в ЕС Анкара подала в 1987 году, но переговоры о вступлении начались только в 2005 году.