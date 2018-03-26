Группа военнослужащих СГБ Азербайджана удостоена высших воинских званий и наград

2018-03-26 17:20 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий военнослужащим Службы государственной безопасности.

В распоряжении говорится, что полковнику Рашаду Фирудин оглу Гамзаеву и полковнику Имрану Сурхай оглу Таги-заде присваивается высшее воинское звание «генерал-майор», полковнику юстиции Гасану Иса оглу Мансурову – высшее воинское звание «генерал-майор юстиции».

Другим распоряжением главы государства группа военнослужащих Службы государственной безопасности Азербайджана награждена орденом «За службу Отечеству» третьей степени и медалями «За Отчизну», «За отвагу», «За военные заслуги» за отличие в обеспечении национальной безопасности, пресечении разведывательно-подрывной деятельности органов иностранных спецслужб, борьбе с международным терроризмом и транснациональной организованной преступностью.

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