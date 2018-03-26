США высылают из страны 60 российских дипломатов

2018-03-26 17:22 | www.trend.az | 7

Власти США приняли решение выслать из страны 60 российских дипломатов, а также закрыть российское генконсульство в Сиэтле. Об этом в понедельник на специальном брифинге сообщил представитель американской администрации, передает ТАСС.

Речь идет о 48 сотрудниках посольства и 12 членах постоянного представительства РФ при ООН в Нью-Йорке. Согласно предписанию, они должны покинуть страну в течение недели.

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